Unwetter-Chaos in den Alpen: Klimawandel erhöht Gefahr von Steinschlägen und Erdrutschen

Heftige Unwetter, abschmelzende Gletscher und auftauender Permafrost in den Höhenlagen erhöhen die Gefahr von Steinschlägen und Erdrutschen wie hier auf der italienischen Alpen-Autobahn. Über die Ostertage herrschte Unwetter-Chaos in den Alpen. In Norditalien, Österreich und der Schweiz krachten riesige Felsenbrocken in Täler, tonnenschwere Lawinen trafen Dörfer und Gemeinden. In Österreich wurde ein Ehepaar in seinem Auto von einem Baum erschlagen.

Die Alpen sind das größte Hochgebirge im Herzen Europas. Die Vorfälle zeigen: Der Klimawandel bringt das System durcheinander, die Alpen reagieren stärker auf die Auswirkungen des Klimawandels. Der Geograf und Alpenforscher Prof. Dr. Werner Bätzing erklärt, was dieser Wandel für Deutschland und Europa bedeutet. „Früher haben Menschen die Alpen als stabilen und sicheren Raum betrachtet. Doch der Klimawandel verändert das. Heftige Unwetter, abschmelzende Gletscher und auftauender Permafrost in den Höhenlagen erhöhen die Gefahr von Steinschlägen und Erdrutschen“, so Bätzing. Die Alpen sind nicht mehr so sicher wie früher. Der Permafrost in den Höhenlagen spielt dabei eine entscheidende Rolle. „Der Permafrost hält Gesteine wie eine Klebemasse zusammen. Wenn er taut, führt das zu vielen Erdrutschen und Bergstürzen“, erklärt der Alpenforscher

