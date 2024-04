Unwetter beschädigt Gebäude in der Oberpfalz

Rund 30 Gebäude sind im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz durch Wetterauswirkungen beschädigt worden. Das Polizeipräsidium Oberpfalz sprach am Freitagmorgen von einer 'Windhose' in Berching. Ob das am späten Donnerstagabend der Fall war, ließ sich am Morgen zunächst nicht bestätigen. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD), der für Donnerstagabend auf mögliche Tornados hingewiesen hatte, war zunächst nicht erreichbar.

Außer in der Oberpfalz sei es in Bayern zu keinen größeren Einsätzen gekommen, teilten die Präsidien auf Anfrage mit. Das Unwetter in Berching habe etwa 20 landwirtschaftlich genutzte Gebäude und 10 Wohnhäuser beschädigt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Neben Dachschäden wurden demnach auch Fenster durch Dachziegel eingeschlagen und Garagentore herausgerissen. Auch ein Kamin sei hinabgestürzt. Einschätzungen zur Schadenshöhe konnten die Ermittler zunächst nicht nennen

Unwetter Oberpfalz Gebäude Schäden

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



idowa / 🏆 34. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Unwetter: 30 Gebäude in der Oberpfalz beschädigt: Verdacht auf TornadoMünchen/Berching (lby) - Rund 30 Gebäude sind im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz durch Wetterauswirkungen beschädigt worden. Das Polizeipräsidium

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

30 Gebäude in der Oberpfalz beschädigt: Verdacht auf TornadoRund 30 Gebäude sind im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz durch Wetterauswirkungen beschädigt worden. Das Polizeipräsidium Oberpf ...

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Unwetter: Hausdächer in der Oberpfalz beschädigt: TornadoverdachtMünchen/Berching (lby) - Mehrere Hausdächer sind im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz durch Wetterauswirkungen beschädigt worden. Das Polizeipräsidium

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Windhose fegt über Teile Berchings: Rund 30 Gebäude beschädigtSturmschäden am Haus lassen sich nicht immer verhindern. Oft helfen einfache Handgriffe, um unnötige Schäden zu vermeiden.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Erhöhte Konzentrationen von Gas und Kohlenstoffmonoxid (CO)Stuttgart (ots) - Ein Gebäude durch die Feuerwehr geräumt - Zwei weitere Gebäude ohne Strom - Rund zwanzig Personen in Großraumrettu

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Hausdächer in der Oberpfalz beschädigt: TornadoverdachtMehrere Hausdächer sind im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz durch Wetterauswirkungen beschädigt worden.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »