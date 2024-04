Untersuchungen zu den tödlichen Schüssen in Nienburg

Es werde demnach auch untersucht, ob neben Schusswaffen beispielsweise auch Pfefferspray eingesetzt worden ist, sagte Staatsanwalt Koray Freudenberg aus Verden dem NDR. Der 46-jährige getötete Mann habe keine Vorstrafen gehabt. Es seien eine 'niedrige einstellige Zahl' an Verfahren gegen den Mann geführt worden sein, wie die Polizei Verden dem NDR Niedersachsen mitteilte. Die meisten seien eingestellt worden und in keinem Verfahren sei es um Gewalttaten gegangen.

Ein Mann soll mit einem Messer auf seine Lebensgefährtin losgegangen sein. Nun kam raus: Auch in Hamburg soll er schon aufgefallen sein. (03.04.2024) Zwei Tage vor den tödlichen Schüssen in Nienburg soll der Mann Bundespolizisten in Hamburg bedroht und angegriffen haben. Drei Beamte wurden dabei nach mit einem Messer verletzt, wie die Staatsanwaltschaft dem NDR Hamburg bestätigte. Die Staatsanwaltschaft habe daraufhin einen Haftbefehl gegen den 46-Jährigen beantrag

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ndr / 🏆 68. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der Mann mit dem Fagott (1) | Der Mann mit dem FagottUdo Jürgens' Großvater Heinrich schlendert in Gedanken durch Bremens Straßen: Soll er nach Amerika oder Moskau auswandern? Ein Straßenmusiker gibt ihm Entscheidungshilfe. Es beginnt eine schicksalhafte Geschichte dreier Generationen.

Herkunft: DasErste - 🏆 54. / 63 Weiterlesen »

Der Mann mit dem Fagott (2) | Der Mann mit dem FagottEin brutaler Schlag zerfetzt dem jungen Udo das Trommelfell. Seither ist er auf einem Ohr beinahe taub. Doch die Liebe zur Musik ist stärker als die Gewalt eines nationalsozialistischen Fanatikers. Der Junge will für seinen Traum kämpfen.

Herkunft: DasErste - 🏆 54. / 63 Weiterlesen »

Ältester Mann der Welt stirbt im Alter von 114 JahrenEin 114 Jahre alter Mann ist gestorben, der seit 2022 als ältester Mann der Welt galt.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Baugebiet Missionshaus St. Wendel: der Mann der BürgerinitiativeSeitdem die neue Bürgerinitiative in St. Wendel mit einem Schreiben an einen großen Adressatenkreis erstmals öffentlich auffiel, rätseln Beobachter, wer sich dahinter verbirgt. Jetzt meldet sich einer der Initiatoren zu Wort.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »