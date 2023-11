Untersuchung der Auswirkungen einer operativen Behandlung auf die Körpergröße bei degenerativer Skoliose

Die degenerative Skoliose im Erwachsenenalter ist ein häufiges Phänomen. Eine operative Behandlung kann die Lebensqualität verbessern und Schmerzen reduzieren. Ein wichtiger Aspekt ist die zu erwartende Veränderung der Körpergröße nach der Operation. Ein Team der Brown University hat dies untersucht.





