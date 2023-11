Im vergangenen Sommer hat es vor allem eine Neuerung immer wieder in die Schlagzeilen geschafft: der Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Bei den Haushalten könnte es unbeliebter nicht sein, aber auch in den Kreisen der Heizungs- und Kältetechniker) tatsächlich ein geringeres Problem im Vergleich zur generellen Energiekrise“, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Dr. Achim Dercks, immit der Berliner Zeitung.

Das neue Energieeffizienzgesetz (EnEfG) bereite den Unternehmen viel mehr Sorge. Ist das wirklich der Fall? Wir haben bei der Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK Berlin) und dem Unternehmensnetzwerk Motzener Straße nachgefragt.Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem GEG und dem EnEfG? Ersteres betrifft die Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude bezüglich des Energieverbrauchs und der Nutzung von erneuerbaren Energie

