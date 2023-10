Unternehmen kritisieren mangelnde Digitalisierung in deutschen Ämtern und Behörden

Firmen kritisieren die mangelnde Digitalisierung in deutschen Ämtern und Behörden (Symbolbild).Weniger als jedes dritte Unternehmen in Deutschland kommuniziert einer Umfrage zufolge überwiegend digital mit Ämtern und Behörden. In der am Montag vorgestellten Befragung des Digitalverbandes Bitkom gab kein einziger Betrieb an, ausschließlich digital mit Behörden zu kommunizieren.

Bei weitem die Mehrheit der 604 befragten Unternehmen (60 Prozent) gab an, ebenso häufig auf analoge wie auf digitale Kommunikationswege angewiesen zu sein. Sieben Prozent der Betriebe setzen demnach überwiegend auf analoge Methoden. Knapp drei Viertel der Unternehmen sagten, dass sie wegen fehlender Digitalisierung in der Verwaltung häufig digitale Dokumente ausdrucken müssen.Entsprechend schlecht fällt die Bewertung der Verwaltung durch die deutsche Wirtschaft aus.

Das hat Folgen: 83 Prozent der Unternehmen sieht die fehlende Digitalisierung der Verwaltung laut Bitkom als internationalen Standortnachteil, 94 Prozent beklagen sie als „Bremsklotz“ für die Digitalisierung des eigenen Unternehmens. Besonders viel Potenzial sieht die Wirtschaft der Umfrage zufolge in der Digitalisierung von Vorgängen wie Kfz-An- und Abmeldungen oder der Anmeldung von Erneuerbaren-Energie-Anlagen. headtopics.com

Nur jede dritte Firma kommuniziert überwiegend digital mit Ämtern und BehördenWeniger als jedes dritte Unternehmen in Deutschland kommuniziert einer Umfrage zufolge überwiegend digital mit Ämtern und Behörden. In der am Montag Weiterlesen ⮕

Behörden entziehen Cruise die Erlaubnis für den Betrieb von RobotaxisNach mehreren Unfällen mit fahrerlosen Autos in San Francisco hat die kalifornische Verkehrsbehörde dem Anbieter Cruise vorübergehend die Erlaubnis für den Betrieb der selbstfahrenden Taxis entzogen. Das Unternehmen muss nun die Anforderungen des Ministeriums erfüllen, um den Betrieb wieder aufnehmen zu können. Weiterlesen ⮕

Familie und Behörden bestätigen: Deutsche Hamas-Geisel Shani Louk ist totShani Louk war beim Angriff der Hamas auf ein Musikfestival verschleppt worden. Nun ist die 22-Jährige tot. Zu dem Ergebnis habe die DNA-Analyse eines Schädelsplitters geführt. Weiterlesen ⮕

Behörden sollten Recyclingpapier verwenden müssenJohann Meindorfer, der zweite Vorsitzende des Bund Naturschutz (BN) in Straubing, fordert ein Gesetz, das Behörden zur Verwendung von Recyclingpapier verpflichtet. Meindorfer ist ein Pionier der Kreislaufwirtschaft und hat bereits erfolgreich Initiativen wie die Trennung von Kunststoffarten und die Kennzeichnung von Kunststoffbechern angestoßen. Weiterlesen ⮕

Steuererhöhung in deutschen Gemeinden belastet Hausbesitzer und UnternehmenLaut DIHK haben in diesem Jahr jede siebte Gemeinde mit mehr als 20.000 Einwohnern ihren Hebesatz erhöht. Nur in 8 der 701 größeren Städte wurde er gesenkt. Dadurch steigt die Belastung für Hausbesitzer und Unternehmen . Die Grundsteuer ist eine der größten kommunalen Einnahmequellen und deckt rund 12 Prozent der Steuereinnahmen ab. Weiterlesen ⮕

Steuererhöhungen belasten Immobilieneigentümer und UnternehmenLaut einer Umfrage der DIHK haben viele Gemeinden in diesem Jahr ihren Hebesatz erhöht, was zu höheren Grundsteuern führt. Auch die Gewerbesteuern steigen. Die Belastung für Hausbesitzer und Unternehmen nimmt zu. Weiterlesen ⮕