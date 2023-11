Es tut weh, als würde sich die Regelblutung ankündigen. Aber kann das sein? Woher Unterleibsschmerzen in den Wechseljahren noch kommen können, erfährst du hier.Eigentlich bist du schon durch mit dem Thema Menstruation – dachtest du jedenfalls. Und dann hast du wieder dieses Ziehen im Bauch. Unterleibsschmerzen in den Wechseljahren sind: Bei manchen Frauen beginnt diese Lebensphase recht früh schon Anfang 40, andere kommen erst Mitte 50 oder später ins Klimakterium.

Manche entwickeln starkeSchwankungen und Unregelmäßigkeiten gehören zum Programm . Denn der Körper braucht eine Weile, um sich auf die Veränderungen im Hormonhaushalt einzustellen, die mit dem Ende der Fruchtbarkeit einhergeht. Genauer gesagt, geht die Produktion der weiblichen Sexualhormoneerst langsam und dann (mit der Menopause) schlagartig zurück. Die genauen Zusammenhänge in dieser besonderen, aber unvermeidlichen Lebensphase, beschreibt unser Artikelmehr eintritt. Schon eine Weile davor und auch noch danach befindest du dich in den Wechseljahre

:

NTOWER_DE: Kona II: Brume - Ein gruseliges Adventure-Spiel für die Nintendo SwitchDer Publisher Ravenscourt veröffentlicht den Nachfolger zum Detektivabenteuer Kona mit Elementen eines Survival-Titels und gruseligem Horror. Erfahre in diesem Test, ob Kona II: Brume in die Fußstapfen seines Vorgängers treten kann und ob die Immersion des kalten Horror-Adventures nicht mehr loslassen will.

Herkunft: ntower_de | Weiterlesen »

NTVDE: Modernisierungspolitik und die unbeantworteten FragenDie zwei Grundfragen jeder Modernisierungspolitik lauten: Woher kommt das Geld? Und will die Gesellschaft das überhaupt? Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sind nun beide Fragen unbeantwortet.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

NWNEWS: Bundestag ringt um Etat nach Haushalts-Urteil des BundesverfassungsgerichtsNach dem Haushalts-Urteil des Bundesverfassungsgerichts ringt der Bundestag um den Etat für das kommende Jahr. Es könne jetzt kein «Business as usual» geben, mahnte die oppositionelle Union. Denn die Entscheidung der Karlsruher Richter reißt womöglich nicht nur eine 60 Milliarden große Lücke in die Finanzierung von Projekten für den Klimaschutz und den klimafreundlichen Umbau der Industrie. Sie droht den Umgang mit schuldenfinanzierten Sondervermögen generell auf den Kopf zu stellen, von denen es in Bund und Ländern einige gibt. Allein der Bund unterhält 29 dieser Sondertöpfe neben dem Haushalt mit Verschuldungsmöglichkeiten in Höhe mehrerer Hundert Milliarden Euro. Ampel will an Zeitplan für Verabschiedung des Haushalts festhalten «Es ist jetzt zu früh bereits eine Debatte über grundlegende Konsequenzen zu führen», bremste Finanzminister Christian Lindner im Bundestag. Die Bundesregierung werte das Urteil sorgfältig aus

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »

RANSPORT: Gerüchte um Dan Campbell und Bill BelichickPatriots-Aus besiegelt? Bill Belichick soll bereits ein neues NFL-Team für 2024 gefunden haben - mit einem 'exzellenten Quarterback'. 😳 ranNFL ranNFLsuechtig

Herkunft: ransport | Weiterlesen »

RPONLİNE: Rassismus-Debatte um den Zwarte Piet in den NiederlandenDie Rassismus-Debatte über das Schwarzmalen von Gesichtern gibt es auch in den Niederlanden. Und zwar jedes Jahr im November, wenn die Ankunft des Heiligen Nikolaus gefeiert wird. Dann ist auch der Zwarte Piet dabei. Warum die Diskussion kein Ende findet.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »