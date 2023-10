„Unterirdisch!“ TV-Experte geht trotz 8:0 weiter auf die Bayern los

Die erste Halbzeit beim 3:1-Sieg der Bayern in der Champions League bei Galatasaray Istanbul bewertete der 50-Jährige als „unterirdisch“, im Spiel gegen Darmstadt habe der Aufsteiger in der ersten Halbzeit mehr Pässe gespielt. „Wenn sie gegen einen besseren Gegner spielen, vielleicht schon nächste Woche, dann bist du 2:0 oder 3:0 hinten“, sagte Hamann.Am Samstag gastiert der Rekordmeister zum Topspiel bei Borussia Dortmund.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Kritisch sieht Hamann den Umgang mit Joshua Kimmich, der gegen Darmstadt schon früh Rot gesehen hatte. Kimmich sei „die wandelnde Verunsicherung“, sagte Hamann. „Der Junge wurde in acht Monaten demontiert vom Stammspieler in München, vom Spieler, den Guardiola vielleicht im Sommer nach Manchester holen wollte. Jetzt hört man schon Stimmen, dass sie froh sind, dass er nächste Woche nicht spielen kann“, erklärte der TV-Experte.

China handelt auch im Nahen Osten nach eigenen geopolitischen InteressenChina-Experte Mikko Huotari betont, dass China auch im Nahen Osten seine geopolitischen Eigeninteressen verfolgt. Weiterlesen ⮕

Auch Bayern hatte ihn im Visier: Wechselt dieser Chelsea-Profi zum BVB?Berichten der „Bild“ zufolge soll Borussia Dortmund an einer Verpflichtung von Trevoh Chalobah vom FC Chelsea interessiert sein. Auch der FC Bayern Weiterlesen ⮕

Bayern: Inflation in Bayern fällt auf 3,7 ProzentAktuelle Nachrichten aus Bayern Weiterlesen ⮕

FC Bayern: Hamann bleibt bei Kritik an Bayern: 'Fußball ist nicht gut'München - Auch nach dem 8:0 des FC Bayern gegen Darmstadt hält TV-Experte Dietmar Hamann an seiner Kritik an den Münchnern und Trainer Thomas Tuchel Weiterlesen ⮕

Bayern-Konkurrent: FC Bayern beobachtet City-Star PhillipsEin Wechsel des City-Stars Phillips im Winter wird immer wahrscheinlicher. Der FC Bayern beobachtet die Entwicklung und sieht ihn als Alternative zu Joao Palhinha. Weiterlesen ⮕

Bayern: Zweitwärmster Oktober in BayernAktuelle Nachrichten aus Bayern Weiterlesen ⮕