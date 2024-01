Unterführung am Wandsbeker Bahnhof steht unter Wasser

In der Unterführung am stillgelegten Wandsbeker Bahnhof steht seit Wochen das Wasser. Ann-Kathrin Bonz hat immer wieder versucht, die Verantwortlichen zu erreichen. Ann-Kathrin Bonz ist sauer und verzweifelt. Seit fast vier Wochen hat sich die Fußgänger-Unterführung vom alten Wandsbeker Bahnhof in Marienthal in einen regelrechten See verwandelt. Den Weg benutzen Hunderte Schüler der vier nahegelegenen Grundschulen und Gymnasien täglich – und müssen seitdem durch kniehohes Wasser waten.

