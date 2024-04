Unsicherheit über Zinssenkungen belastet deutschen Aktienmarkt

Die Unsicherheit über möglicherweise ausbleibende Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr hat am Freitag den deutschen Aktienmarkt belastet. Der robust ausgefallene Arbeitsmarktbericht der US-Regierung trug am Nachmittag seinen Teil dazu bei, diese These zu untermauern. Der Dax fiel am Ende um 1,24 Prozent auf 18 175,04 Punkte. Die Serie an guten Arbeitsmarktdaten reiße nicht ab, sagte Chef-Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Einerseits sei dies positiv, da sich die US-Wirtschaft selbst trage. Andererseits seien die guten Daten aber auch ein Problem für die Fed, denn es stelle sich zunehmend die Frage, ob Zinssenkungen überhaupt nötig seien. Noch sei dies nicht das Hauptszenario der Marktteilnehmer, doch laut Gitzel dürfte sich eine Auseinandersetzung darüber intensivieren

Unsicherheit Zinssenkungen US-Notenbank Fed Deutscher Aktienmarkt Arbeitsmarktbericht US-Regierung Dax Marktteilnehmer US-Wirtschaft

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Unsicherheit über Zinssenkungen belastet deutschen AktienmarktDie Unsicherheit über möglicherweise ausbleibende Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr hat den deutschen Aktienmarkt belastet. Der robust ausgefallene Arbeitsmarktbericht der US-Regierung trug am Nachmittag seinen Teil dazu bei, diese These zu untermauern.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Blickpunkt Zins: EZB auf der Zielgeraden – Phase der Zinssenkungen rückt näherWelche Tendenzen haben die Notenbanksitzungen aufgezeigt? Wann ist mit ersten Zinssenkungen zu rechnen? Welche Zinserwartungen hat der Markt?

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Blickpunkt Zins: EZB auf der Zielgeraden - Phase der Zinssenkungen rückt näherWelche Tendenzen haben die Notenbanksitzungen aufgezeigt? Wann ist mit ersten Zinssenkungen zu rechnen? Welche Zinserwartungen hat der Markt? Im Videocast-Format 'Blickpunkt Zins' analysieren Sebastian

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Keine schnelle Leitzinserleichterung: Fed-Mitglied warnt vor InflationsrisikenIn der Debatte um Zinssenkungen in den USA lehnt der Notenbanker Raphael Bostic schnelle Schritte ab.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Seit Amtsantritt von Biden: So läuft der US-Aktienmarkt verglichen mit der Trump-ÄraDie US-Aktienmärkte haben sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt - doch läuft es unter US-Präsident Joe Biden am Aktienmarkt auch besser als zur Amtszeit seines Vorgängers Donald Trump?

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »