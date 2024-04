Unsicherheit über Zinssenkungen belastet deutschen Aktienmarkt

Die Unsicherheit über möglicherweise ausbleibende Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr hat den deutschen Aktienmarkt belastet. Der robust ausgefallene Arbeitsmarktbericht der US-Regierung trug am Nachmittag seinen Teil dazu bei, diese These zu untermauern. Der Dax fiel am Ende um 1,24 Prozent auf 18.175,04 Punkte. Die Serie an guten Arbeitsmarktdaten reiße nicht ab, sagte Chef-Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Einerseits sei dies positiv, da sich die US-Wirtschaft selbst trage. Andererseits seien die guten Daten aber auch ein Problem für die Fed, denn es stelle sich zunehmend die Frage, ob Zinssenkungen überhaupt nötig seien. Noch sei dies nicht das Hauptszenario der Marktteilnehmer, doch laut Gitzel dürfte sich eine Auseinandersetzung darüber intensivieren. Auf Wochensicht büßte der Leitindex Dax 1,72 Prozent ein; es ist das erste Wochenminus nach zuvor acht Pluswochen in Folge. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 1,29 Prozent auf 26.915,13 Zähle

Zinssenkungen US-Notenbank Aktienmarkt Arbeitsmarktbericht Unsicherheit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mz_de / 🏆 115. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zinssenkungen sind absehbar – das sollte die Aktienmärkte weiter stützenWachstumserwartungen, EZB, US-Notenbank, China und Perspektiven auf der Aktienseite: Der Wochenausblick von Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

3 statt 2 Zinssenkungen lässt die Märkte jubeln - US Opening BellDer tägliche Blick auf die bevorstehende US-Markt-Eröffnung mit Tradingprofi Marcus Klebe. GOOD TRADES

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Trotz hartnäckiger Inflation: Warum die Fed immer noch auf Zinssenkungen setztMarktübersicht von James Picerno über: 2-jährige US. Lesen Sie James Picerno's Marktübersicht auf Investing.com.

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

Rendite-Raketen: 2 Aktien, die von Zinssenkungen profitieren werdenAktienmarkt Analyse von Investing.com (Jesse Cohen) über: S&P 500, Dow Jones, NASDAQ Composite, Global Payments Inc. Lesen Sie Investing.com (Jesse Cohen)'s Aktienanalyse auf Investing.com.

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

Anlageklassen, die am ehesten von Zinssenkungen profitierenAuch wenn der Juni ein günstiger Zeitpunkt für erste Zinssenkungen sein mag, ist laut François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM, nichts in Stein gemeißelt.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

AWO äußert sich zurückhaltend zur Zukunft der Seniorenresidenz Parkwohnstift in Bad Kissingen: 'Die Unsicherheit bleibt'Die Schließung des Seniorenheims zum 30. Juni ist wohl abgewendet. Allerdings gibt es weiter offene Fragen. Klare Aussagen macht die AWO während der Verhandlungen nicht.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »