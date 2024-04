Unsicherheit über eine mögliche 2. Staffel von 3 Body Problem auf Netflix

📆 05.04.2024 21:33:00

📰 moviepilot ⏱ Reading Time:

12 sec. here

11 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 39%

Publisher: 51%

3 Body Problem,Netflix,Serie

Mit 3 Body Problem haben die Game of Thrones-Macher ein komplexes Sci-Fi-Universum auf Netflix geschaffen. Dass eine 2. Staffel des Serienkrachers kommt, ist aktuell ungewiss. Die Serie spaltet Presse und Genre-Fans zugleich. Während die Serie in den ersten zwei Wochen solide Zahlen verzeichnen konnte, ist eine 2. Staffel bisher noch nicht bestätigt worden. Verglichen mit anderen Serien auf Netflix findet 3 Body Problem nicht ganz so großen Anklang.