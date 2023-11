'Unser Staat ist tot': Verarmter Libanon kann sich Krieg mit Israel nicht leisten

Der Staat ist bankrott, die Bevölkerung verarmt. Freiwillige und Nichtregierungsorganisationen versuchen, das Vakuum zu füllen. "Wenn der Krieg ausbricht, können wir unsere Teams vielleicht nicht mal mehr mit Essen versorgen", sagt Abla. Strom gibt es nur wenige Stunden am Tag, weshalb auch die Wasserpumpen nicht zuverlässig funktionieren - ein großes Problem für die Feuerwehr, wie Hussein Fakih vom Zivilschutz in der Grenzregion Nabatieh erklärt.

Die Stadt Hasbaja, ein paar Kilometer von Marjayoun entfernt, nahm Hunderte Vertriebene auf. Rund 150 seien in einem unfertigen Touristenhotel untergekommen, sagt Bürgermeister Labib al-Hamra. Nur mithilfe von Spenden hätten sie Matratzen, Lebensmittel und Medikamente für die Geflüchteten besorgen können.

"Meine größte Angst ist, dass sich das Szenario von 2006 wiederholt, nur noch schlimmer", sagt al-Hamra. "Der libanesische Staat ist auf eine solche Katastrophe nicht vorbereitet." Im Krieg zwischen der Hisbollah und Israel waren 2006 mehr als 1200 Libanesen getötet worden, die meisten davon Zivilisten. Israel zählte 160 Tote, vor allem Soldaten.

Viele Libanesen haben das Vertrauen in den Staat, ihnen zu helfen, längst verloren. Ali Chalil Awada ist mit seiner Frau in einem der engen, spärlich eingerichteten Zimmer im unfertigen Hotel in Hasbaja untergekommen. In den 74 Jahren seines Lebens wurde er immer wieder aus seinem Dorf an der Grenze vertrieben: während des Bürgerkriegs von 1975 bis 1990, während der israelischen Besatzung, im Krieg 2006. Aber so schlimm wie dieses Mal sei es noch nie gewesen, sagt er.

