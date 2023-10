Unser Robot zum Dow: Minus am Donnerstag, Chevron mit 6 Tagen Plus in Folge

ist man 5,01% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2023 ist der Freitag mit 0,36%, der schwächste ist der Mittwoch mit -0,19%. Die aktuell längste Serie: Chevron mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 4.97%) - die längste Serie dieses Jahr: IBM 11 Tage (Performance: 8.08%). Das ist der 30. schlechteste Handelstag (prozentuell) dieses Jahr.

Den vollständigen Artikel lesen ...Mega-Chance: Der Indien ReportIhre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden.Hier klicken

Weiterlesen:

FN_Nachrichten »

Dow Jones aktuell: Dow Jones legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang einAm Freitagnachmittag ziehen sich die Anleger in New York zurück. Weiterlesen ⮕

NYSE-Handel Dow Jones fällt zum HandelsendeDer Dow Jones notierte zum Handelsschluss im negativen Bereich. Weiterlesen ⮕

US-Börsen: Dow Jones verliert 0,92 Prozent (32.484 Pkt.)Leichte Kursverluste verzeichnet zur Stunde der Dow Jones . Derzeit liegt der Auswahlindex mit 0,92 Prozent im Minus. Die Börsenteilnehmer am amerikanischen Aktienmarkt sind gegenwärtig nicht in Kauflaune. Weiterlesen ⮕

Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags in RotDer Dow Jones bewegt sich am Freitagmittag im Minus. Weiterlesen ⮕

dailyUS: Dow Jones - Im Idealfall ErholungstendenzendailyUS: Dow Jones - Im Idealfall Erholungstendenzen Weiterlesen ⮕

Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar vonSo viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Caterpillar-Aktie Investoren gebracht. Weiterlesen ⮕