Unmut über Politik und zerrüttetes Verhältnis zur Wirtschaft

Der Unmut über die Politik zeugt auch vom zerrütteten Verhältnis der Wirtschaft zur Ampelbundesregierung. Der Kanzler kommuniziert zu wenig mit Unternehmensvertreter n, lässt sie zu sehr im Unklaren. Äußerungen von Scholz lassen daran zweifeln, ob er die Auffassung teilt, dass Deutschland 20 Jahre nach der Agenda 2010 wieder ein Standortproblem hat. Wirtschaft sminister können den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit immerhin eingestehen.

Solange Scholz und die SPD dazu aber nicht in der Lage sind, steht zu befürchten, dass aus der erwünschten politischen 'Wirtschaftswende' nur eine Miniwende wird

