Unklare Zukunft fürs Herzkasperlzelt auf der Oidn Wiesn

Große Aufregung lange vor Start des Oktoberfests: Dem „ Herzkasperlzelt “ auf der Oidn Wiesn droht das Aus. Im Internet läuft jetzt eine Petition zum Erhalt des Zelts von Fraunhofer-Wirt Beppi Bachmaier . Kabarettist Helmut Schleich bezeichnet es als „ Kulturtempel “. Das ist der Hintergrund.– Unklare Zukunft fürs Herzkasperlzelt ! Der Kult-Institution auf der Oidn Wiesn droht das Aus - im Punkte-Katalog der Stadt für die Vergabe landet es wohl hinter einem Mitbewerber.

Die endgültige Entscheidung steht aber noch aus. Doch jetzt bekommt das Herzkasperlzelt Rückendeckung: Im Internet läuft eine Petition, die sich für den Verbleib des Zelts einsetzt.Schon nach einem Tag hatte sie knapp 3000 Unterzeichner. Zum Unterstützerkreis gehören auch bekannte Musiker, Kabarettisten und Politiker. Unsere Redaktion hat einige gefragt, wieso ihnen das Herzkasperl eine Herzensangelegenheit is

Herzkasperlzelt Oidn Wiesn Petition Fraunhofer-Wirt Beppi Bachmaier Kulturtempel

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



innsalzach24 / 🏆 70. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Unklare Worte: Trump verspricht Zollschranke für chinesische Autos und 'Blutbad'Als US-Präsidentschaftskandidat Trump mit Steuern auf chinesische Autos aus Mexiko drohte, sprach er von einem 'Blutbad'. Unklar, blieb, was er damit meinte.

Herkunft: heise_de - 🏆 20. / 68 Weiterlesen »

SEK-Einsatz im Nürnberger Süden: Unklare Lage sorgt für Aufregung in GibitzenhofNürnberg - Am Dienstagabend sorgte ein Großaufgebot der Polizei im Nürnberger Süden für Aufsehen. Auch das SEK war vor Ort.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Banken kritisieren unklare ESG-KreditregelnEine Studie zur Berücksichtigung von ESG-Risiken bei Krediten zeigt Schwachpunkte. Banken bemängeln unklare Vorgaben und hohe Aufwände .

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »

Unklare Regeln für Handgepäck: Britische Flughäfen in ÜbergangsphaseAbgefülltes Duschgel, Parfum in Reisegrößen und leere Wasserflaschen gehören an Flughäfen bald der Vergangenheit an. Großbritannien will Vorgaben fürs Handgepäck lockern. Doch die Umstellung dauert länger als geplant.

Herkunft: airliners_de - 🏆 84. / 53 Weiterlesen »

Cannabis-Legalisierung: Wird das Oktoberfest jetzt zur Kiffer-Wiesn?Nicht alle haben mit der Legalisierung von Cannabis ab 1. April ein gutes Gefühl: was die Wirte denken und der Wiesn-Chef dazu sagen, lesen Sie in BILD.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

HSV-Zukunft von Boss Boldt fraglich: Was läuft da mit einem Ex-Bundesliga-Boss?Dieser Sieg tat ihnen allen gut. Mit dem Erfolg gegen Wiesbaden sicherte sich der HSV nach hektischen Monaten ein wenig Ruhe in dieser Länderspielpause.

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »