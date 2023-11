United-Blamage im Liga-Pokal: Auch Orkantief 'Ciaran' kann Klopps Liverpool nicht stoppen

Cody Gakpo schoss die Klopp-Mannschaft bei strömendem Regen nach 31 Minuten in Führung. Nach dem Ausgleich durch den Ex-Leipziger Justin Kluivert (64.), sorgte Darwin Núñez sechs Minuten später für den Siegtreffer. Im Vergleich zum Premier-League-Match gegen Nottingham Forest (3:0) am Wochenende hatte der Ex-Bundesligacoach seine Elf auf acht Positionen verändert.

"In solchen Spielen geht es nur darum zu gewinnen und die nächste Runde zu erreichen", sagte Klopp und nahm Bezug auf das Orkantief "Ciaran", welches erheblichen Einfluss auf die Bedingungen genommen hatte. "Es war ein großartiges Pokalspiel unter merkwürdigen Umständen. Es war klar, dass es stürmisch werden würde. Wir alles wussten das, aber du musst trotzdem Fußball spielen. Und das haben die Jungs getan.

Für Coach ten Hag wird der Druck immer größer. "Es ist weit unter dem, was man von Manchester United erwarten kann", sagte der ehemalige Bayern-Co-Trainer nach dem Spiel. "Es ist einfach nicht gut. Ich übernehme dafür die Verantwortung. Es ist meine Mannschaft und sie bekommt es nicht auf dem Platz.

"Aktuell läuft es einfach nicht für uns", sagte ten Hag, der sich auch zu den Diskussionen um seine Person äußerte. Er sagte: "Ich bin ein Kämpfer und ich weiß, dass es nicht immer nur aufwärts geht. Wir hatten jetzt viele Rückschläge in dieser Saison. Damit muss man umgehen. Ich habe es schon einmal gesagt: Wenn es Rückschläge gibt, muss man immer noch die Ergebnisse auf den Platz bringen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NTVDE: United-Blamage im Liga-Pokal: Auch Sturmtief 'Ciaran' kann Klopps Liverpool nicht stoppenIm englischen Ligapokal trotzt Trainer Jürgen Klopp mit seinen Reds den stürmischen Bedingungen an der Südküste der Insel. Sie ziehen in das Viertelfinale ein. Ganz anders läuft es für Manchester United. Dort könnten die Novemberwinde Coach Erik ten Hag nach einer Blamage aus dem Amt wehen.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

SPORT1: DFB-Pokal: Pokal-Blamage für Bundesligist!Der SC Freiburg geht im heimischen Stadion baden. Gegen stark aufspielende Paderborner scheidet die Streich-Elf in der zweiten Pokalrunde aus - und setzt eine erschreckende Serie fort.

Herkunft: SPORT1 | Weiterlesen ⮕

RPONLINE: DFB-Pokal: BVB im Achtelfinale & bereit für Bayern, Freiburg-Blamage gegen PaderbornBorussia Dortmund hat die DFB-Pokalhürde TSG 1899 Hoffenheim gemeistert. In der zweiten Runde setzt sich der BVB mit 1:0 durch und ist bereit für das Topspiel gegen den FC Bayern München. Der SC Freiburg blamiert sich beim 1:3 im Heimspiel gegen Zweitligist SC Paderborn.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕

MORGENPOST: DFB-Pokal: Heftige Blamage für den SC Freiburg, Bayer Leverkusen mit ZittersiegDicke Überraschung in der zweiten Runde des DFB-Pokals: Der SC Freiburg scheitert am SC Paderborn. Bayer Leverkusen hat große Mühe.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen ⮕

BILD: Pokal-Blamage! Bayern fliegt gegen Drittligist Saarbrücken rausAm frühen Morgen des 7. Oktober wachten Israelis in einem Albtraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf. Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: FC Bayern kassiert Mega-Blamage im DFB-Pokal in SaarbrückenMega-Sensation im DFB-Pokal! Der FC Bayern München ist in der 2. Runde gescheitert. Beim 1. FC Saarbrücken kassierte Thomas Tuchel mit seiner Star-Truppe eine 1:2-Niederlage.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕