United Airlines bietet Piloten unbezahlten Urlaub aufgrund von Flugzeugauslieferungsverzögerungen an

United Airlines hat seinen Piloten freiwilligen, unbezahlten Urlaub im nächsten Monat angeboten, da Verzögerungen bei der Auslieferung von Boeing-Flugzeugen zu einer Überbesetzung geführt haben, wie aus Memos des Unternehmens und der Gewerkschaft hervorgeht, die Reuters vorliegen.

Ein Sprecher von United Airlines bestätigte, dass die Auslieferungsverzögerungen die Auslastung der Flugzeuge in diesem Jahr verringert hätten, so dass das Unternehmen auf "freiwillige Programme" zurückgegriffen habe, um den Personalüberschuss auszugleichen. Weitere Details wollte der Sprecher nicht nennen. In einer Mitteilung an die Belegschaft teilte United jedoch mit, dass die Piloten unbezahlten Urlaub für den gesamten Monat Mai oder für einzelne Tage nehmen müssten. Die Piloten können sich auch für einen leeren Flugplan entscheiden, in dem sie Flüge auswählen und tauschen könne

