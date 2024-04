Unionspolitiker kritisiert AfD wegen Nähe zu Russland

Ein Innenpolitiker der Union findet die Nähe der AfD zu Russland fragwürdig. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Chrupalla weist die Kritik zurück.

'Regelmäßige Reisen nach Russland, Auftritte in den russischen Staatsmedien, Pseudo-Wahlbeobachtermissionen bei Fake-Wahlen und die Verbreitung russischer Kriegspropaganda-Narrative lassen darauf schließen, dass etliche AfD-Abgeordnete nicht zum Wohl der Bundesrepublik Deutschland tätig sind, sondern im Dienstestehen - bezahlt oder unbezahlt', sagte der Unionspolitiker am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. 'Jeder, der so etwas tut, ist übrigens kein Patriot, sondern ein Landesverräter.', der die AfD und ihre Bundestagsfraktion gemeinsam mit Alice Weidel leitet, wies den Vorwurf zurück. Er sagte der dpa: 'Die Alternative für Deutschland steht als Grundgesetzpartei für eine souveräne nationale und europäische Politik im Interesse Deutschlands und seiner Bürger

Afd Russland Kritik Union Politik

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Affäre um Geld aus Russland: AfD-Spitzenkandidat legt Abgeordnetem Bystron Verzicht auf Auftritte nahePetr Bystron steht im Verdacht, Zahlungen aus Moskau erhalten zu haben – was der AfD-Politiker bestreitet. Trotzdem kommen aus der eigenen Partei nun klare Aufforderungen.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Was steckt hinter der Nähe der AfD zu Russland?Der frühere bayerische AfD-Chef Petr Bystron steht im Verdacht, Geld aus dubiosen Quellen bekommen zu haben. Brisante Geheimdienstinformationen bringen die AfD vor der Europawahl in Erklärungsnot.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Geld aus Russland für AfD-Abgeordneten: AfD-Mann streitet Vorwürfe abDer AfD-Abgeordnete Petr Bystron steht in Verdacht, Geld aus Russland angenommen zu haben. In einem Schreiben an die Parteispitze verteidigt er sich.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Reichsbürger-'König': Peter Fitzek räumt Nähe zur AfD einDer Verfassungsschutz beobachtet Peter Fitzek, Gründer des Fantasiestaates 'Königreich Deutschland', seit Jahren. Nun hat der im Interview mit RTL und ste...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

AfD: Krah legt Bystron Verzicht auf Wahlkampfauftritte naheBerlin - In der Affäre um angebliche Geldzahlungen aus Russland wird dem AfD-Bundestagsabgeordneten Petr Bystron in der Partei nahegelegt, auf Auftritte

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Weidel bestreitet Nähe der AfD zu PutinDie AfD ist eine Partei, die „durch eine besondere Nähe zu Russland“ auffällt, wie ein Abteilungsleiter aus dem Bundesverteidigungsministerium feststellt. ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »