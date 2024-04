Union verliert gegen Fast-Meister Leverkusen knapp mit 0:1

07.04.2024

Union,Leverkusen,Fußball

Union verliert gegen Fast-Meister Leverkusen knapp mit 0:1 – auch, weil die Eisernen eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen müssen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fliegt Union-Star Robin Gosens (29) nach einem Foul gegen Nathan Tella (24) mit Gelb-Rot vom Platz. Dafür entschuldigt sich Gosens auf Instagram bei den Fans, schreibt: „Sorry Unioner, Niederlage geht auf meine Kappe.“Der Coach: „Das war eine verdiente und unglückliche Rote Karte.“ Trotzdem will Bjelica seinem Linksverteidiger keinen Vorwurf machen: „Was soll ich zu einem Spieler sagen, der 29 Jahre alt ist und letztes Jahr im Champions-League-Finale gespielt hat? Er hat selbst niedergeschlagen in der Kabine gesessen, wir müssen ihn jetzt unterstützen.“ Bjelica weiter: „Er weiß genau, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber er bekommt die Unterstützung von mir.“ Auch Mitspieler Brenden Aaronson (23) springt Gosens zur Seite: „Die Rote Karte hat unser Spiel kaputt gemacht. Robin war die ganze Saison überragend