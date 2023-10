Union Berlin: Vertrauen in Urs Fischer schwindet!

wird der Trainer der Eisernen beim Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart zwar wie angekündigt auf der Bank sitzen - für das folgende Bundesliga-Match gegen Frankfurt ist das nach, seine Bedenken zuletzt aber dennoch recht deutlich zum Ausdruck gebracht. „Der Auftritt war so, dass man sich Sorgen machen darf. Wir haben das erste Mal die Situation in all den Jahren, dass es um den Klassenerhalt geht“, sagte er jüngst nach dem 0:2 gegen Bremen.

In der Bundesliga ist der Vorjahresvierte Union auf den fünfzehnten Tabellenplatz abgerutscht. In der Champions League ist man mit 0 Punkten Schlusslicht der Gruppe C.Bisher hatten sich die Union-Bosse stets klar zu Fischer bekannt, der 57-Jährige hatte entscheidenden Anteil an den großartigen Erfolgen der vergangenen Jahre. Der Schweizer selbst weiß,Er sprach sich dabei auch dafür aus, den „Sturm“ gemeinsam durchzustehen.

Was einen Trainerwechsel bei Union abgesehen von Fischers unbestreitbaren Errungenschaften erschwert, ist der aktuelle Terminkalender. Union tanzt auf drei Hochzeiten, macht daher diverse englische Wochen durch. Was die Installation eines neuen Trainers erschweren würde. headtopics.com

Zudem warten auf die Eisernen in den nächsten Wochen einige harte Gegner. Nach dem VfB und der Eintracht stehen Neapel, Leverkusen, Augsburg, Braga, Bayern, Mönchengladbach und Real Madrid auf dem Programm.

Union-Geschäftsführer stärkt Trainer Urs Fischer nach NiederlageUnion-Geschäftsführer Oliver Ruhnert betont, dass Trainer Urs Fischer nicht zur Disposition steht, nachdem Union Berlin gegen Bremen mit 0:2 verloren hat. Weiterlesen ⮕

Union Berlins Trainer Urs Fischer trotz Niederlage weiterhin unterstütztTrotz der zehnten Pflichtspielniederlage in Serie erhält Union Berlins Trainer Urs Fischer weiterhin Rückendeckung von den Fans und den Vereinsbossen. Fischer wird auch im nächsten Spiel auf der Bank sitzen und hofft, die schwierige Situation gemeinsam mit der Mannschaft zu lösen. Weiterlesen ⮕

Union-Trainer Urs Fischer in der KritikTrotz der Unterstützung von Fans und Bossen steht Union-Trainer Urs Fischer unter Druck. Nach der zehnten Niederlage in Serie wird es eng für ihn. Fischer will die Situation gemeinsam mit der Mannschaft lösen. Weiterlesen ⮕

Union Berlins Trainer Urs Fischer trotz Niederlagenserie weiterhin unterstütztTrotz der zehnten Pflichtspielniederlage in Serie erhält Union Berlins Trainer Urs Fischer weiterhin Rückendeckung von den Fans und Vereinsbossen. Fischer wird auch im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart auf der Bank sitzen. Eine weitere Niederlage könnte jedoch seine Zukunft in Frage stellen. Weiterlesen ⮕

Union Berlin Geschäftsführer Ruhnert verteidigt Trainer Fischer trotz NiederlageGeschäftsführer Oliver Ruhnert vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin hat Trainer Urs Fischer trotz der zehnten Pflichtspielniederlage in Folge nicht öffentlich angezählt. Er möchte intern besprechen, wie die Mannschaft unterstützt werden kann. Ruhnert kritisiert jedoch die Leistung des Teams, da es um den Klassenerhalt geht. Weiterlesen ⮕

Union Berlin Geschäftsführer Ruhnert verteidigt Trainer Fischer trotz NiederlageGeschäftsführer Oliver Ruhnert vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin hat auch nach der zehnten Pflichtspielniederlage in Folge Trainer Urs Fischer nicht öffentlich angezählt. Er will intern besprechen, wie man die Situation verbessern kann. Trotzdem kritisiert er die Leistung der Mannschaft deutlich und zeigt sich besorgt um den Klassenerhalt. Weiterlesen ⮕