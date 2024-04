Union Berlin verliert knapp gegen Bayer Leverkusen

Union Berlin hat eine knappe Niederlage gegen Bayer Leverkusen kassiert. Am Sonnabend verlor der Berliner Fußball -Bundesligist mit 0:1 (0:1) vor 22.012 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei gegen den Spitzenreiter.Union behielt 45 Minuten Nerven und Konzentration. Bis zur wilden Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Erst sah Robin Gosens nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte (45.+3), dann lag der Ball plötzlich im Netz der Köpenicker.

VAR-Check ergibt Handspiel von Union Berlins TrimmelOdilon Kossounou staubte einen Abpraller ab. Weil Amine Adli den Ball am Boden liegend aber noch berührt hatte, wurde der Treffer wegen Abseits nicht gegeben. Das Problem aus Union-Sicht: Christopher Trimmel hatte im Gewühl per Hand geklärt, wie ein Check des Videoassistenten feststellte.Schiedsrichter Benjamin Brand entschied nach Ansicht der Bilder auf Elfmeter. Florian Wirtz trat an und schenkte Union kurz vor der Pause doch noch das 0:1 ein (45.+8

