Union Berlin trennt sich von Trainer Urs Fischer

Union Berlin hat nach der Talfahrt die Reißleine gezogen und sich von Trainer Urs Fischer getrennt. Am 25. November steht das nächste Bundesliga-Spiel für den Tabellenletzten an. U19-Trainer Marco Grote übernimmt interimsweise die Leitung der Mannschaft, unterstützt von Marie-Louise Eta, der ersten Co-Trainerin in der deutschen Bundesliga. Eine mögliche Lösung für die Trainerposition wäre Bo Svensson, der kürzlich beim FSV Mainz 05 zurückgetreten ist.

:

WATSON_DE: Trainer Urs Fischer verlässt Union Berlin Urs Fischer , der erfolgreichste Trainer in der Geschichte von Union Berlin , hat sich einvernehmlich von dem Klub getrennt. Fischer führte Union von der 2. Liga bis in die Champions League, wurde aber nun durch eine gemeinsame Entscheidung verabschiedet.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: Union Berlin trennt sich von Urs Fischer Union Berlin trennt sich von Urs Fischer : Eisern, aber normal 👉 Trainer Urs Fischer und Union Berlin gehen getrennte Wege. Damit opfert der Tabellenletzte beim Kampf um den Klassenerhalt ein Stück Identität. 🔗 Hier lesen

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Union Berlin trennt sich von Trainer FischerUrsFischer ist nicht mehr Trainer des 1. FC Union Berlin . Seine Entlassung ist das Ende einer fantastischen, fünf Jahre und fünf Monate währenden Beziehung – kommentiert unser Sport experte Markus Lotter. fcunion Eisern UNVEU UnionBerlin Berlin

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

RBB24: Urs Fischer nicht mehr Trainer des 1. FC Union Urs Fischer ist nicht mehr Trainer des fcunion. Mit ihm begann 2018 eine Zeit, in der es nahezu nur bergauf ging. Nunfolgte auf den absoluten Höhepunkt der völlige Einbruch. Ein Rückblick auf eine ganz besondere Ära von unserem Autor IBehnisch fcunion

Herkunft: rbb24 | Weiterlesen »

MORGENPOST: 14 Spiele ohne Sieg: Fischer und Union Berlin trennen sich Urs Fischer ist nicht mehr Trainer des 1. FC Union Berlin . Nach 14 Spielen ohne Sieg und dem Abrutschen auf den letzten Platz in der Bundesliga trennten sich Verein und Coach am Mittwoch nach mehr als fünf Jahren meist sehr erfolgreicher Zusammenarbeit.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen »

NWNEWS: Früherer Ingolstadt-Coach Shedden neuer Trainer in IserlohnDoug Shedden ist als Trainer zurück in der Deutschen Eishockey Liga. Der Kanadier soll den Tabellenletzten vor dem Abstieg bewahren.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »