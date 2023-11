Union Berlin trennt sich von Trainer Fischer

Dirk Zingler, der Präsident von Union Berlin, hatte ein wenig „Angst vor dem Tag. Nun ist er früher da, als wir es uns gewünscht haben“. Wenige Stunden, nachdem der Tabellenletzte der Fußball-BundesligaUnd die Stimme, mit der Zingler sprach, war brüchig. Dem 59-Jährigen war anzusehen, dass die Entscheidung, die am Montagabend getroffen und am Mittwochmorgen veröffentlicht wurde, „die schwierigste Situation“ seiner 19-jährigen Amtszeit gewesen ist.

Nach fünfeinhalb Jahren haben Fischer und Zingler gemeinsam entschieden, dass es Zeit sei, sich zu trennen. „Er ist nicht zurückgetreten oder entlassen worden, wir haben die Entscheidung getroffen“, erklärte Zingler.Beide hätten sich „nach jedem Spiel in den vergangenen Wochen ausgetauscht und eine Sprache gefunden, die sehr nah und persönlich ist. Fischer ist kein Mensch, der zurücktritt und sich vor einer Herausforderung drückt“, sagte Zingler. Doch am Montag „wussten wir, als das Gespräch begann, nach zwei Minuten wie es endet. Uns hat es sehr geholfen.“ Fischer „geht als Freund

:

BERLİNERZEİTUNG: Union Berlin trennt sich von Trainer FischerUrsFischer ist nicht mehr Trainer des 1. FC Union Berlin . Seine Entlassung ist das Ende einer fantastischen, fünf Jahre und fünf Monate währenden Beziehung – kommentiert unser Sport experte Markus Lotter. fcunion Eisern UNVEU UnionBerlin Berlin

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

WATSON_DE: Trainer Urs Fischer verlässt Union BerlinUrs Fischer, der erfolgreichste Trainer in der Geschichte von Union Berlin , hat sich einvernehmlich von dem Klub getrennt. Fischer führte Union von der 2. Liga bis in die Champions League, wurde aber nun durch eine gemeinsame Entscheidung verabschiedet.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen »

RANSPORT: Union Berlin trennt sich von Trainer Urs Fischer Union Berlin hat nach der Talfahrt die Reißleine gezogen und sich von Trainer Urs Fischer getrennt. U19- Trainer Marco Grote übernimmt interimsweise die Leitung der Mannschaft, unterstützt von Marie-Louise Eta, der ersten Co- Trainer in in der deutschen Bundesliga. Eine mögliche Lösung für die Trainer position wäre Bo Svensson, der kürzlich beim FSV Mainz 05 zurückgetreten ist.

Herkunft: ransport | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: Union Berlin trennt sich von Urs Fischer Union Berlin trennt sich von Urs Fischer: Eisern, aber normal 👉 Trainer Urs Fischer und Union Berlin gehen getrennte Wege. Damit opfert der Tabellenletzte beim Kampf um den Klassenerhalt ein Stück Identität. 🔗 Hier lesen

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

MORGENPOST: 14 Spiele ohne Sieg: Fischer und Union Berlin trennen sichUrs Fischer ist nicht mehr Trainer des 1. FC Union Berlin . Nach 14 Spielen ohne Sieg und dem Abrutschen auf den letzten Platz in der Bundesliga trennten sich Verein und Coach am Mittwoch nach mehr als fünf Jahren meist sehr erfolgreicher Zusammenarbeit.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen »

KİCKER_BL: Dirk Zingler nimmt Stellung zur Trennung von Trainer Urs Fischer Dirk Zingler hat am Mittwochnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz Stellung zur Trennung von Trainer Urs Fischer genommen. Der Präsident des 1. FC Union Berlin hat dabei die Schwere der Entscheidung nochmal hervorgehoben.

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen »