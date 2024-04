Union Berlin trennt sich überraschend von technischem Direktor Michael Parensen

Michael Parensen wurde immer wieder als Nachfolger von Geschäftsführer Oliver Ruhnert bei Fußball -Bundesligist Union Berlin gehandelt. Jetzt gehen die Wege auseinander. Es gab laut Darstellung des Vereins 'unterschiedliche Vorstellungen'.und sein bisheriger technischer Direktor Michael Parensen gehen überraschend getrennte Wege. Nach insgesamt 15 Jahren, darunter mehr als zehn als Spieler, werde der 37-Jährige den Klub verlassen, wie Union am Sonntagmorgen mitteilte.Sowohl der 1.

FC Union Berlin als auch Bayer Leverkusen zeigten am Samstag, was sie zuletzt ausgezeichnet hat. FCU-Coach Bjelica hadert mit der Torausbeute und spricht seinem Team dennoch ein Kompliment aus.'Wir alle können stolz auf das sein, was wir gemeinsam in dieser Zeit erreicht haben. Es ist nicht ungewöhnlich, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht die gleichen Ideen zur Fortsetzung unseres Weges haben. Wichtig ist aber, das zu erkennen und zu respektieren', äußerte Union-Präsident Dirk Zingler in der Mitteilun

Union Berlin Michael Parensen Technischer Direktor Trennung Fußball

