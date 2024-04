Union Berlin enthüllt Sondertrikot mit Motiv aus 'Star Trek'

Union Berlin bereitet sich auf das Duell gegen den Tabellenführer Leverkusen vor und baut dabei auf ein Zeichen außerirdischer Herkunft. Gemeinsam mit dem Hauptsponsor Paramount+ hat Union Berlin vor dem Spiel gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen ein neues Sondertrikot enthüllt. Das Trikot zeigt ein Motiv aus der Serienwelt des Streaminganbieters.

So werden die Köpenicker mit dem Sternflotten-Delta aus der Kult-Serie 'Star Trek' auflaufen, dessen Ablegerserie 'Star-Trek: Discovery' in eine neue Staffel startet. Neben den Spielern werden auch die Trikots der Einlaufkindern mit Motiven ausgestattet, wobei hier die etwas irdischere Kinderserie 'Paw Patrol' beworben wird. Außerirdische Trikots gegen außerirdische GegnerBei den Berlinern scheint der Zeitpunkt des Sondertrikots passend gewählt zu sein. 'Wenn wir schon am Samstag gegen Außerirdische spielen, dann richtig', so Union auf X (zuvor Twitter). Die Sondertrikots sollen wohl nur an diesem Wochenende zum Einsatz komme

Union Berlin Sondertrikot Star Trek Fußball Bundesliga

