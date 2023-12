Ungleichbehandlung von Frauen in der Medizin

In vielen Bereichen kämpfen Frauen noch immer für Gleichberechtigung. Doch ausgerechnet in der Medizin ist eine Ungleichbehandlung sogar wünschenswert. Denn noch immer orientieren sich Studien, Therapieformen und Arzneimittel vornehmlich am männlichen Gesundheitsempfinden. Das kann für Frauen mitunter fatale Folgen haben.Frauen machen die Hälfte unserer Weltbevölkerung aus.

Dennoch gibt es bis heute in vielen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Bereichen keine Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Selbst auf dem Gebiet der Gesundheit haben Frauen noch immer das Nachsehen. Sei es, dass vor allem der männliche Körper erforscht wird, sich Studien, Therapien und Diagnosemethoden vornehmlich an der männlichen Gesundheit orientieren oder aber viele Medikamente nur an Männern getestet werden. Das Problem: Was für das eine Geschlecht gut ist, kann für das andere völlig irrelevant, gesundheits- oder sogar lebensgefährlich sein. Höchste Zeit für die Medizin zu handel





