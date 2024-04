Ungewöhnliche Strandfarben in Europa

Ein weißer Sandstrand löst bei den meisten Menschen Glücksgefühle aus. Doch laut der Farbpsychologie besitzen andere Farbtöne ebenso positive Wirkungen. Wir haben uns nach ungewöhnlichen Strandfarben in Europa umgesehen — und sind erstaunlich fündig geworden.Der Inbegriff von Badeurlaub, Sonne, Meer und schönem Leben ist ein Puderzuckerstrand mit Palmen und türkisfarbenem Meer. Blitzartig schießen Bilder aus der Karibik, von den Malediven und der Südsee in den Kopf.

Doch auch ingibt es solche Strandschönheiten. Und noch viel mehr. Strände in bunten Farben machen nicht nur das Leben facettenreicher, sondern zeigen die Vielfalt und unendliche Schönheit der Natur. Eine Stippvisite zu den schönsten bunten Stränden auf unserem Heimatkontinent.Fangen wir mit der klassischen Farbe weiß an. Sie steht für Reinheit, Frieden und Sauberkeit und ist mitten in der südlichen Ägäis, ungefähr auf halber Strecke zwischen Athen und Kreta, zu finde

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dieses ungewöhnliche Spiel lässt euch ein heimeliges Sommerhäuschen bauenSUMMERHOUSE könnte genau das richtige Spiel für euch sein, wenn ihr dringend Urlaub braucht und mal wieder ordentlich die Seele baumeln lassen möchtet.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

Minecraft-Fan bekommt durch Zombies echten Herzinfarkt, darf nur noch im friedlichen Modus spielenEin junger, herzkranker Minecraft-Spieler teilt seine ungewöhnliche Geschichte und die Community reagiert herzerwärmend.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Wie sich Bulgariens Theaterszene aktuell positioniert: Ein Hauch von EuropaGegen die Korruption, für ein zeitgenössisches Repertoire: Zu Besuch in Sofia bei Vasil Vasilev, dem Intendanten des bulgarischen Nationaltheaters.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet vor Fed-Entscheidung - Kering brechen einDJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet vor Fed-Entscheidung - Kering brechen ein FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kleinen Aufschlägen zeigen sich die europäischen Börsen am Mittwochmittag. Der DAX gewinnt 0,3 Prozent

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

MÄRKTE EUROPA/DAX vor US-Notenbank stabil - Kering brechen einDJ MÄRKTE EUROPA/DAX vor US-Notenbank stabil - Kering brechen ein Von Herbert Rude FRANKFURT (Dow Jones)--Auf hohem Niveau stabil zeigen sich die meisten europäischen Börsen am Mittwoch im Eröffnungsgeschäft.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Friert Europa ein?: „Der Kollaps des Nordatlantikstroms ist zu nah, um Ruhe zu bewahren“Die Meeresströmung, die das weltweite Klima reguliert, könnte früher zusammenbrechen als bisher angenommen. Das hätte unerwartete und drastische Folgen für Nordwesteuropa.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »