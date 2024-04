Ungewöhnlich warmes Wochenende in Hessen erwartet

Wind, Regen und Wolken verabschieden sich zum Wochenende . Die Temperaturen klettern auf Werte über 20 Grad und es wird laut Wetter dienst 'ungewöhnlich warm' in Hessen . Offenbach (dpa/lhe) - Auf Wolken und Schauer folgen Sonne und hohe Temperaturen : Die Menschen in Hessen können sich auf ein laut Deutschem Wetter dienst (DWD) 'ungewöhnlich warmes' Wochenende im April freuen. Allerdings sagten die Meteorologen für Freitag zunächst noch viele Wolken und vereinzelt Schauer voraus.

Dabei wird es mit 19 bis 22 Grad recht mild. In Teilen Nordhessens wird es zudem windig, 'starke Böen, exponiert einzelne stürmische Böen nicht ausgeschlossen', hieß es. In der Nacht zum Samstag bleibt es wolkig und vereinzelt kommen noch ein paar Tropfen Regen herunter. Es kühlt auf 9 bis 11 Grad ab. Der Samstag soll es laut DWD dann 'ungewöhnlich warm', sonnig und trocken werden. Die Temperaturen klettern auf 24 bis 28 Grad, die höchsten Werte sollen in Südhessen erreicht werden

