Ungewöhnlich warmes Wochenende in Hessen erwartet

Wind, Regen und Wolken verabschieden sich zum Wochenende . Die Temperaturen klettern auf Werte über 20 Grad und es wird laut Wetter dienst 'ungewöhnlich warm' in Hessen. Allerdings sagten die Meteorologen für Freitag zunächst noch viele Wolken und vereinzelt Schauer voraus. Dabei wird es mit 19 bis 22 Grad recht mild. In Teilen Nordhessens wird es zudem windig, 'starke Böen, exponiert einzelne stürmische Böen nicht ausgeschlossen', hieß es.

In der Nacht zum Samstag bleibt es wolkig und vereinzelt kommen noch ein paar Tropfen. Der Samstag soll es laut DWD dann 'ungewöhnlich warm', sonnig und trocken werden. Die Temperaturen klettern auf 24 bis 28 Grad, die höchsten Werte sollen in Südhessen erreicht werden. In der Nacht zum Sonntag bleibt es trocken bei Tiefstwerten zwischen 9 und 15 Grad. Am Sonntag soll es ebenfalls meist heiter und trocken sein

Wochenende Hessen Temperaturen Warm Wetterdienst Wolken Regen Sonne Trocken

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wetter in Bayern: Temperaturen steigen in Franken am Freitag auf 21 GradAnfang April soll es in Franken 25 Grad warm werden, ab dann gilt ein Tag als Sommertag. Doch ein Experte prognostiziert erneut Saharastaub.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Temperaturen nahe 30 Grad: Deutschland steht ein sommerliches Wochenende bevorSommer-Temperaturen schon Anfang April: Insbesondere am Samstag soll es deutschlandweit sehr warm werden – ohne Niederschlag.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Wetter an Ostern 2024 in Berlin: Temperaturen bis 24 GradUngewöhnlich warm und freundlich wird es laut der Vorhersage des Wetterdienstes an den Ostertagen. Am Donnerstag ist es noch eher windig und wolkig.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Wetter in NRW: Sonnig und Temperaturen bis 17 Grad ​Nach den ausgiebigen Regenschauern wird es kommende Woche wieder freundlicher in NRW. Besonders mild wird es voraussichtlich am Dienstag.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Frühlingshafte Temperaturen bis 17 Grad zum WochenstartIn der neuen Woche klingen die Schauer in Nordrhein-Westfalen allmählich ab. Besonders mild wird es voraussichtlich am Dienstag.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Nordrhein-Westfalen: Frühlingshafte Temperaturen bis 17 Grad zum WochenstartIn der neuen Woche klingen die Schauer in Nordrhein-Westfalen allmählich ab. Besonders mild wird es voraussichtlich am Dienstag.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »