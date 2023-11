Ungarn-GP: Ferrari-Star Sebastian Vettel triumphiert!

Da der Dienstwagen von Ricciardo viel Flüssigkeit verlor, kam das Safety-Car zum Einsatz. Zu diesem Zeitpunkt führte Pole-Mann Vettel das Feld vor Räikkönen, Bottas, Verstappen, Hamilton, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Stoffel Vandoorne und Esteban Ocon an. Hinter den ersten Zehn waren Jolyon Palmer, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Romain Grosjean, Paul di Resta, Marcus Ericsson und Pascal Wehrlein unterwegs.

Während Vettel und Räikkönen an der Spitze wegzogen, entschieden die Regelhüter, weder beim Zwischenfall mit Hülkenberg und Grosjean noch beim Restart-Scharmützel zwischen Alonso und Sainz eine Strafe auszusprechen. In Runde 19 wechselten die Renault-Piloten Palmer und Hülkenberg die Positionen, sodass der Deutsche neu als Elfter unterwegs war.In Runde 20 begann für Grosjean ein Drama, das mit dessen Ausfall endete.

In Runde 31 bog Bottas an die Box ab, um sich weiche Reifen geben zu lassen. Der Finne musste etwas lange warten, weil es vorne links klemmte und der Mechaniker noch einmal ansetzen musste. Auch Hamilton holte sich frische weiche Reifen ab. Der Stopp lief ohne Probleme ab und der Brite reihte sich hinter seinem Teamkollegen auf Position 5 ein.

Zur Halbzeit führte Verstappen, der noch nicht an die Box gefahren war, das Feld vor Vettel, Räikkönen, Bottas, Hamilton, Vandoorne, Hülkenberg, Palmer, Sainz und Alonso an. Die beiden Spanier, die die Top-10 komplettierten, lieferten sich einen beachtlichen Zweikampf, bei dem letztlich Alonso die Oberhand behielt.

