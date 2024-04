Ungarischer Journalist erhebt schwere Vorwürfe gegen Regierung Orban

Der ungarische Journalist Gábor Magyar erhebt schwere Vorwürfe gegen die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban . In einer Ansprache fordert er, die Macht wieder in die Hände des Volk es zu legen und ihm die Wahlmöglichkeit zu geben. Magyar war früher ein Unterstützer von Orban, hat sich aber nun zum Kritiker gewandelt. Er war mit der ehemaligen Justizministerin Judit Varga verheiratet und hatte selbst Führungsposten in staatlichen Institutionen und Unternehmen inne.

Im Februar hatte er die Begnadigung eines Pädophilen-Helfers angeprangert, was zum Rücktritt von Staatspräsidentin Katalin Novak und dem Ende der politischen Laufbahn seiner Ex-Frau führte. Zur Untermauerung seiner Anschuldigungen veröffentlichte er einen Mitschnitt eines Gesprächs mit Varga aus dem Vorjahr, in dem sie als Justizministerin und er noch verheiratet waren und in dem belastende Stellen aus den Akten entfernt worden sein sollen

Ungarn Journalist Vorwürfe Regierung Viktor Orban Macht Volk Wahlmöglichkeit Justizministerin Begnadigung Pädophilen-Helfer Rücktritt Staatspräsidentin Katalin Novak Politische Laufbahn Ex-Frau Mitschnitt Gespräch Akten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Tagesspiegel / 🏆 42. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zehntausende demonstrieren in Budapest gegen Orban-RegierungZehntausende Ungarn haben in Budapest gegen die Regierung des rechtspopulistischen Regierungschefs Viktor Orban demonstriert und Neuwahlen gefordert.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Korruptionsvorwürfe gegen Orban-RegierungIn Ungarn haben Tausende Menschen gegen die Regierung demonstriert. Der Vorwurf: Korruption innerhalb der Regierung, geleakt von einem früheren Orban-Anhänger. Die Hintergründe:

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Orban nennt Trump „Präsident des Friedens“: Trump empfängt Orban privat in seinem Anwesen Mar-a-LagoDer ungarische Ministerpräsident Orban trifft den Ex-US-Präsidenten Trump in Florida - die beiden pflegen ein gutes Verhältnis. Orban zufolge „wäre die Welt besser“, wenn Trump wieder regieren würde.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Neue Vorwürfe gegen Roman Polanski: Der Prozess gegen den Regisseur beginnt nächstes JahrNach erneuten Anschuldigungen gegen Roman Polanski kommt es zum Prozess in Kalifornien. Dieser soll 2025 beginnen.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Rebel Wilson: Schwere Vorwürfe gegen Sacha Baron CohenRebel Wilson bringt ihre Memoiren raus und leert einen Hollywood-Kollegen das Fürchten. Ein ganzes Kapitel widmet sie Comedian Sacha Baron Cohen und erheb...

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »