Unfalltod eines Bergsteigers am Watzmann

Der Unfall tod eines Bergsteiger s am Watzmann weckt bei unserem Autor Erinnerungen an eine brenzlige Situation. Er hätte sie leicht vermeiden können. Ein 19-jähriger Finne spaziert an einem Nachmittag vergangene Woche zum 2713 Meter hohen, vom Föhnsturm umwehten Watzmann , bekleidet mit Turnschuhen, Pullover und Jogginghose – eine hochalpine Tour, für die man mit warmer Kleidung, Steigeisen und Eispickel ausgestattet sein sollte und Berg- und Klettererfahrung braucht.

Um 20 Uhr melden ihn seine Freunde als vermisst, die Bergwacht schickt einen Helikopter, der ihn eineinhalb Stunden später mit Wärmebildkamera ortet und ihn mithilfe einer Seilwinde rettet. Nur drei Tage später geraten beim Abstieg vom Watzmann drei Wanderer aus Rheinland-Pfalz auf einem Schneefeld ins Rutschen. Zwei können sich noch festhalten, der dritte stürzt eine Steilwand hinab in den To

