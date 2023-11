Unfälle: Fußgängerin von Tram erfasst und lebensbedrohlich verletzt

Den Angaben zufolge erlitt die Fußgängerin dabei innere Verletzungen sowie Kopfverletzungen. Ob die Frau durch den unter die Tram geriet, ist bislang nicht bekannt. Rettungskräfte bargen die 49-Jährige und brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.noch unklar. Die Torstraße wurde für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NTVDE: Berlin & Brandenburg: Unfälle bei Tesla ohne Schaden für WasserschutzgebietAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

MORGENPOST: Berlin: Schon wieder ein Tram-Unfall – Mann schwer verletztIn Berlin-Mitte hat eine Straßenbahn am Mittwoch einen Mann erfasst. Er kam in ein Krankenhaus. Die Blaulicht-News im Blog.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen ⮕

BERLINERZEITUNG: Tram-Unfall in Berlin-Mitte: Mann auf Torstraße von Straßenbahn erfasstEin Mann wird von einer Tram erfasst und gerät unter die Bahn. Rettungskräfte können den Mann befreien, doch er ist schwer verletzt.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Berlin & Brandenburg: Wegner: Lage in Berlin wegen Nahost-Konflikts angespanntAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Berlin & Brandenburg: Giffey: Berlin hat ein SauberkeitsproblemBerlin ist nicht wirklich eine saubere Stadt - zumindest an manchen Stellen. Die Stadtreinigung BSR tut ihr Möglichstes, soll mehr Geld erhalten. Doch Senatorin Giffey sieht in Sachen Müllvermeidung auch andere in der Pflicht.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Berlin & Brandenburg: Berlin nimmt rund 300 syrische Flüchtlinge aus Libanon aufAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕