Unfälle: Auto überschlägt sich wegen Wildwechsels

Aufgrund eines Wildwechsels ist ein Auto in Travemünde von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Der Fahrer ist dabei schwer verletzt worden. Der 40-Jährige sei am Freitagabend in seinem Wagen eingeklemmt worden und habe von der Feuerwehr befreit werden müssen, teilte die Polizei mit. Der Mann aus Lübeck sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gekommen.

Sein Wagen wurde abgeschleppt.

