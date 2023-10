Unfall in der Hamburger HafenCity: Mindestens drei Bauarbeiter sterben bei Sturz von Gerüst

Am Montagvormittag stehen die Kräne über dem Rohbau in der Hamburger HafenCity still. In kleinen Gruppen stehen Männer in gelben Westen und weißen Helmen zusammen und reden über den schweren Unfall, der sich hier gegen 9.10 Uhr ereignet hat.

Mindestens drei Bauarbeiter kamen ums Leben, als ein Gerüst über mehrere Etagen zusammenbrach. Die Handwerker stürzten in die Tiefe, noch immer sind einige vermisst. Zunächst war von fünf Toten die Rede gewesen. »Wir können vier Tote bestätigen«, sagt eine Feuerwehrsprecherin noch am Vormittag dem SPIEGEL. Diese Zahl wurde nun auf drei korrigiert. Wieviele Verletzte es gibt, ist unklar.

Die meisten Männer vor Ort haben ratlose Gesichter. »Wie konnte das passieren?«, fragt einer, der etwas English spricht, »das ist furchtbar«. Vor dem abgesperrten Gelände stehen an diesem Morgen ein Polizeiauto, auch zwei Krankenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Gesehen habe er selbst nichts, sagt einer, auf dessen Weste »Security« steht. Eigentlich gelte die Großbaustelle des zukünftigen Überseequartiers als sicher, sagt er.60 Rettungskräfte waren an der Chicagostraße im Einsatz. Das Gerüst gehörte laut Feuerwehr zu einem rund acht Obergeschosse hohen Aufzugschacht. headtopics.com

Am 6. April 2020 waren zwei Bauarbeiter auf einer Baustelle an der Zweibrückenstraße in der HafenCity von herabfallenden Bauteilen schwer verletzt worden. Ein Paket aus 20 bis 30 Schalbrettern, die von einem Kran versetzt wurden, seien vom Haken abgerissen.

