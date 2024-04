Unfall auf Mülheimer Brücke: Radfahrer haut einfach ab

05.04.2024

Der Rad- und Fußweg auf der Mülheimer Brücke ist seit der Sanierung der Brücke ein Nadelöhr. Und jetzt kam es dort zu einem tragischen Unfall. Am Donnerstagabend (4. April 2024) soll es dort zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem zehnjährigen Kind gekommen sein. Das berichten Zeugen und Zeuginnen gegenüber der Kölner Polizei. Dabei wurde der Junge leicht verletzt. Was für Unverständnis und Fassungslosigkeit sorgt – der Fahrradfahrer soll sich anschließend aus dem Staub gemacht haben, ohne dem Kind zu helfen. In Richtung Niehl soll der Mann geflohen sein. Die Mutter des Kindes (36), die zuvor mit ihrem Sohn in Richtung Wiener Platz unterwegs war, alarmierte sofort die Polizei. Ihren Angaben zufolge war ihnen der etwa 30- bis 40-jährige, circa 1,95 Meter bis zwei Meter große und „schmal gebaute“ Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit entgegengekommen.