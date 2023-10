Unbemannter Testflug von Guben bis Cottbus: Labor-Transport erfolgreich per Drohne absolviert

In der Lausitz geht die Medizinlogistik neue Wege – in der Luft. Das Forschungsprojekt „CureFly“ arbeitet daran, medizinische Proben mit Drohnen vom Gubener Krankenhaus Naemi-Wilke-Stift ins 40 Kilometer entferntestartete die Drohne zu ihrem ersten langen Flug nach Kahren südöstlich von Cottbus, wo sie nach etwa 20 Minuten landete. Derzeit darf die Drohne noch nicht über bewohntem Gebiet fliegen.

Am Projekt beteiligt sind neben dem Naemi-Wilke-Stift und dem Labor auch der bayrische Drohnenhersteller Phoenix-Wings und das Unternehmen Titus Research ausin der Medizin sehe es vielversprechend aus, betonte Uwe Meinberg, Geschäftsführer der Titus Research GmbH. Schon jetzt zeigten die Ergebnisse der Untersuchungen, dass diese Alternative technisch machbar und sicher sei. Schon 2024 könnten große Fortschritte erzielt werden, bis hin zum Regelbetrieb.

Toter bei Großbrand in leerstehendem Bürohaus in Cottbus entdecktNach einem Großbrand in einem leerstehenden Bürohaus in Cottbus ist auf dem Areal ein Toter entdeckt worden. Es handelt sich mutmaßlich um eine obdachlose Person. Das Gebäude wurde vollständig zerstört und brannte in voller Ausdehnung. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Weiterlesen ⮕

Brandmauer gegen Rechts wird weiter eingerissen: Cottbus' Grüne kritisieren Begrenzung der FlüchtlingsaufnahmeDie Grünen in Cottbus sind entsetzt über einen Antrag, in dem die CDU und AfD gemeinsam die Begrenzung der Flüchtlingsaufnahme fordern. Die Zustimmung eines SPD-Mitglieds zeigt, wie die Brandmauer gegen Rechts weiter eingerissen wird. Die zahlreichen Enthaltungen lassen einen moralischen Kompass vermissen und ebnen indirekt einer künftigen schwarz-blauen Koalition den Weg. Weiterlesen ⮕

