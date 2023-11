Unbekannter Musiker filmt Mann am Fenster

Lennart* sitzt im Fenster seiner Berliner Wohnung und raucht. Aus einem Café auf der gegenüberliegenden Straßenseite richtet ein unbekannter Musiker die Linse seiner Handykamera auf den jungen Mann und beginnt zu filmen. Lennart nimmt einen Zug von seiner Zigarette, schüttelt sachte den Kopf, als würde er einen unliebsamen Gedanken verscheuchen und blickt verträumt die Straße hinunter. Der Musiker stoppt die Aufnahme.

Er legt seine neue Single unter das Video und veröffentlicht den Clip auf Instagram. Lennarts Cousine ist die erste einer ganzen Reihe von Freund:innen, Familienmitgliedern und Bekannten, die sich mit einem Link zum Video meldet: „Hier, deine fünfzehn Sekunden Fame.“ Lennart antwortet schockiert: „What the fuck“. Innerhalb weniger Tage sehen über zwei Millionen Menschen das Video. In den Kommentaren häufen sich derweil kritische Stimmen: „New Fear unlocked: those days while you’re sitting on window smoking as you wanna process your shitty day someone else is also watching and recording like leave ppl alone





🏆 21. netzpolitik_org » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kondenswasser am Fenster? Das hilft gegen beschlagene FensterIst die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen zu hoch, macht sich das meist durch Kondenswasser an den Fenstern bemerkbar. Tipps zur Abhilfe und Vorbeugung finden Sie hier.

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 21. / 61,6 Weiterlesen »

Fußball-Legende wechselt das Fach: Diese Kult-Figur ist jetzt als Musiker erfolgreichFußballstar, Maler, Schauspieler – und nun auch noch Musiker mit eigener Tour: Eric Cantona erweitert derzeit mit Konzerten in vier Ländern sein ohnehin

Herkunft: mopo - 🏆 21. / 61,6 Weiterlesen »

„Das Maskulinum ist das Neutrum“: Macron positioniert sich gegen das GendernAus Sicht des französischen Präsidenten verkörpert das Gendern einen Zeitgeist, dem man nicht nachgeben müsse. In Frankreich ist inklusive Sprache seit 2021 an Schulen verboten.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 21. / 61,6 Weiterlesen »

Grodan und Fluence öffnen das Fenster zu der 'Hightech'-ErdbeereGrodan und Fluence, zwei führende Anbieter von Gartenbaulösungen, arbeiten mit der Wageningen University & Research (WUR) in Bleiswijk an einem innovativen Versuch, der darauf abzielt, den ganzjährigen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 21. / 61,6 Weiterlesen »

Todesfalle Glasscheibe: Was tun, wenn ein Vogel gegen das Fenster fliegt?LANDKREIS ROTH - Rund 100 Millionen Vögel sterben jährlich durch Kollision mit Glasscheiben. Nun ruft der LBV mit Sitz in Hilpoltstein die Bevölkerung auf, beim Schutz der Tiere zu helfen. Das geht ohne großen Aufwand.

Herkunft: nordbayern - 🏆 21. / 61,6 Weiterlesen »

Wann ist ein Mann ein Mann?: „Verrücktes Blut“ – Potsdamer Regisseur Can Tanyol stellt Abschlussfilm vorDer Regisseur Can Tanyol hat mit Fatih Akin gearbeitet und vier Jahre an der Filmuni Babelsberg studiert. Jetzt stellt er seinen Abschlussfilm vor – und kritisiert mangelnde Diversität während des Studiums.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 21. / 61,6 Weiterlesen »