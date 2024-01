Unbekannte Spiele auf Steam

Es muss nicht immer Stangenware sein: Diese fünf kaum bekannten Spiele auf Steam begeistern die Eingeweihten. Ein zweiter Blick könnte sich lohnen. Jede Woche zeigen wir euch hier unsere Steam-Hits, die kein Mensch kennt. Also fast keiner. Und die, die doch am Start sind, zeigen sich überwiegend begeistert. Wenn ihr also Freunde von Indies und Geheimtipps seid, bleibt jetzt einfach am Ball.

Wir haben für euch ein neues Dune-Strategiespiel, einen Deckbuilder auf der postapokalyptischen Schiene und – eher in Richtung Rollenspiel – einen Dungeon Crawler wie damals, als es noch cool war. Viel Spaß mit unseren Steam-Tipps zum Wochenende!Keine Spoiler, aber definitiv nichts Gutes. Die halluzinogene Substanz ist Voraussetzung für interstellare Reisen, kommt nur auf dem Wüstenplaneten Arrakis vor und stellt daher für den Imperator und die großen Häuser das wertvollste Gut im ganzen Universum dar. In Dune: Imperium spielt ihr alleine oder online gegen andere Spieler und Spielerinnen um die Vorherrschaft auf Arraki





