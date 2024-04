Unbekannte Seedrohne vor rumänischer Küste entdeckt

Rumänische Grenzbeamte entdecken vor der Küste eine unbekannte Seedrohne im Meer. Experten vermuten, dass es sich um ein umgebautes Such- oder Rettungsboot handelt. Ob russischer oder ukrainischer Herkunft, ist unklar. An der rumänischen Küste wurde Medienberichten zufolge eine unbekannte Marinedrohne angeschwemmt.

Wie das proukrainische Portal Militarnyi unter Berufung auf rumänische Medien meldet, entdeckten rumänische Grenzschutzbeamte die gekenterte Drohne im Meer in der Nähe des Dorfes Tuzla. Demnach schleppte ein Schiff der rumänischen Seenotrettung das unbemannte Wasserfahrzeug in den Hafen von Constanța, wo es von Spezialisten untersucht wurde. Den Experten zufolge handelt es sich wahrscheinlich um ein ehemaliges Such- oder Rettungsboot, das für militärische Zwecke umgebaut wurde, um einen Sprengkopf zu transportieren. Am Rumpf habe man Reste einer roten Lackierung festgestellt. Zudem sei am Bug eine Störantenne festgestellt worden

Seedrohne Rumänien Küste Unbekannt Suchboot Rettungsboot

