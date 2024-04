Unbekannte hängen Gedenktafel zu Jesus-Meme in Kölner U-Bahn-Station auf

Die Geschichte um die „Heiligen Löcher von Köln “ wird immer skurriler. Jetzt haben Unbekannte an der KVB-Haltestelle „Dom/Hauptbahnhof“ tatsächlich eine Gedenktafel zu dem bekannten Jesus-Meme aufgehängt. Gedenktafel n erinnern an die „Heiligen Löcher von Köln “ Die Satire-Partei „Die Fraktion“ hatte das bereits in der letzten Sitzung des Köln er Rats am 21. März 2024 gefordert. Der Antrag wurde aber knallhart abgebügelt und abgelehnt.

Nun haben sich aber offensichtlich Unbekannte einen Spaß erlaubt und trotzdem zwei Gedenkplatten im Bereich der Rolltreppe montiert. In deutscher und in englischer Sprache und mit QR-Code zum Video. Fotos von der Aktion gibt es auf der Plattform Reddit (hier klicken). Hier das legendäre Video vom „kölschen Jesus“ auf YouTube sehen: „An dieser Stelle rammte Jesus im Karneval 2017 sein Kreuz auf göttliche Art und Weise in die Gipsdecke und hinterließ Wundmale als Zeichen seiner Nächstenlieb

Heilige Löcher Köln Gedenktafel Jesus-Meme KVB-Haltestelle

