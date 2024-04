UN-Menschenrechtsrat fordert Stopp der Waffenverkäufe an Israel

Forderungen, Resolution en und Klagen wegen Israel s Vorgehen im Gazastreifen gibt es viele. Nun will der UN-Menschenrechtsrat, dass Israel nicht mehr mit Waffen beliefert werden darf. So soll offenbar ein Genozid an Palästinensern verhindert werden. Der UN-Menschenrechtsrat hat angesichts der Lage im Gazastreifen einen Stopp der Waffenverkäufe an Israel gefordert.

In einer Resolution verlangte das in Genf ansässige Gremium, wegen der 'möglichen Gefahr eines Völkermords im Gazastreifen' jegliche Waffenlieferungen nach Israel einzustellen. Für die Resolution stimmten 28 der 47 Mitglieder des Menschenrechtsrats, 6 votierten dagegen und 13 enthielten sich der Stimme. Der von Pakistan im Namen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIZ) eingebrachte Text wurde auch von Bolivien, Kuba und der palästinensischen Autonomiebehörde unterstützt. Neben einem Waffenembargo gegen Israel ruft der Text zudem zu einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen auf

