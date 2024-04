UN-Menschenrechtsrat fordert Ende von Waffenlieferungen an Israel

Der UN-Menschenrechtsrat hat eine Resolution verabschiedet, in der ein Ende von Waffenlieferungen an Israel gefordert wird. Deutschland hat gegen den Text gestimmt, da er die islamistische Hamas nicht erwähnt, Israel das Recht auf Selbstverteidigung abspricht und Vorverurteilungen gegen Israel enthält.

Die Resolution wurde von 28 Ländern unterstützt und von sechs Ländern abgelehnt. Dreizehn Länder enthielten sich der Stimme.

