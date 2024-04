UN-Generalsekretär fordert Strategiewechsel des israelischen Militärs nach tödlichem Angriff auf humanitäre Helfer

05.04.2024

Nach dem tödlichen Angriff auf internationale humanitäre Helfer im Gazastreifen hat UN-Generalsekretär António Guterres einen grundlegenden Strategiewechsel des israelischen Militärs gefordert. Israel habe Fehler eingeräumt und einige disziplinarische Konsequenzen angekündigt, sagte Guterres am Freitag in New York am Hauptsitz der Vereinten Nationen.