Umweltschädliche Erdbeeren: Import aus südlichen Ländern belastet Umwelt und Klima

Erdbeeren gehören zu den beliebtesten Obstsorten in Deutschland. In vielen Supermärkten sind sie schon im April erhältlich. Es ist allerdings ratsam, mit dem Kauf noch zu warten. Damit Erdbeeren schon im April in unseren Supermarktregalen stehen können, müssen die Früchte oftmals aus südlichen Ländern importiert werden – und das zu Lasten von Umwelt und Klima.

Extrem hoher Wasserverbrauch, intensiver Düngereinsatz, schlechte Arbeitsbedingungen: In der wasserarmen Provinz Huelva im Süden Spaniens werden viele Erdbeeren unter solchen Bedingungen auf illegalen Anbauflächen angebaut. Für ein Kilo Erdbeeren werden laut dem WWF in etwa 300 Liter Wasser benötigt. Das entspricht zwei vollen Badewannen. Die Folge: Der Bevölkerung dort droht zum Teil erhebliche Wasserknappheit und Dürre. Die Erdbeeren weisen außerdem laut einem Öko-Test im Jahr 2018 eine hohe Pestizidbelastung auf. Bei der Hälfte der Erdbeeren wurden besonders bedenkliche Pestizide, beispielsweise Bupirimat, festgestellt

