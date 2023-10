Umweltministerin Lemke kritisiert Fridays for Future: Nahost-Aussagen zerstören Vertrauen

„Unschätzbare Verdienste“ habe die Organisation geleistet, findet Steffi Lemke. Die Ministerin kritisiert den Umgang von Greta Thunberg und Fridays for Future International mit dem Nahost-Konflikt jedoch scharf. − Symbolbild: Simon Kremer/dpa

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat die Äußerungen der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg sowie der Organisation Fridays for Future International zum Nahost-Konflikt scharf kritisiert.„Fridays For Future hat ohne Zweifel unschätzbare Verdienste“, sagte Lemke dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“.

Fridays for Future International hatte auf Instagram von einem „Genozid“ gegen Palästinenser im Gaza-Streifen und von Israel als Apartheidstaat gesprochen. Zudem hatte die Organisation westliche Medien der Falschinformation und Lüge bezichtigt. Fridays for Future Deutschland erklärte, der internationale Account spreche nicht für die deutsche Klimaschutzbewegung. headtopics.com

Fridays for Future und der Nahost-KonfliktEs handelt sich mindestens um eine Art selektiver Wahrnehmung, wenn man, wie Thunberg, zwar 'Gerechtigkeit für Palästina' einfordert, allerdings völlig vergisst - oder es bewusst unterlässt? - auch nur mit einem Wort den Meuchelmord an 1400 israelischen Zivilisten - Männer, Frauen, Kinder - zu erwähnen. Dass die junge Schwedin dann etwas halbgar nachreicht, sie habe gedacht, es sei doch selbstverständlich, dass sie gegen die 'schrecklichen Angriffe der Hamas' sei, reicht als Erklärung beileibe nicht. Weiterlesen ⮕