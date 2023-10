Umsatz von Luxusmarken steigt, Gucci-Mutterkonzern verzeichnet Rückgang

von Januar bis Ende September den Umsatz zwar um 10 % auf 62,2 (VJ 56,5) Mrd. EUR erhöhen, die Erwartungen der Analysten wurden damit aber verfehlt. Und der Gucci-Mutterkonzernmusste sogar einen Umsatzrückgang um 3,3 % auf 14,6 (VJ 15,1) Mrd. EUR hinnehmen. Als Gründe wurden die schwächelnde Nachfrage nach Mode, Lederwaren und Spirituosen genannt.Bei Hèrmes liefen die Geschäfte indes besser. Nach neun Monaten steht ein Umsatzplus von 16,8 % auf 10,06 (VJ 8,61) Mrd.

Allerdings bekam auch Hermès in Q3 etwas Gegenwind zu spüren, da der Konzernumsatz von Juli bis September lediglich noch um 7,3 % auf 3,37 (VJ 3,14) Mrd. EUR zugelegt hat. Lässt man die Wechselkurseffekte außen vor ergibt sich jedoch ein Anstieg um 15,6 %.

Am kräftigsten stiegen nach neun Monaten die Erlöse in Europa mit einem Zuwachs von 19,5 % auf 2,24 (VJ 1,88) Mrd. EUR. In Amerika stieg der Umsatz um 17,6 % auf 1,79 (VJ 1,52) Mrd. EUR und in Asien um 14,8 % auf 5,81 (VJ 5,06) Mrd. EUR. headtopics.com

Auf Segmentebene stiegen die Erlöse bei Mode um 23,4 % auf 2,93 (VJ 2,38) Mrd. EUR. Mit Lederwaren wurden 4,18 (VJ 3,66) Mrd. EUR umgesetzt, was einem Plus von 14,0 % entspricht. Im Uhrenbereich kletterten die Umsätze um 17,9 % auf 0,47 (VJ 0,40) Mrd. EUR. Das Segment Seide/Textil erlöste 0,65 (VJ 0,58) Mrd. EUR und Parfum/Beauty 0,37 (VJ 0,34) Mrd. EUR. Die übrigen Bereiche steuerten 1,24 (VJ 1,02) Mrd. EUR zum Umsatz bei.

Ergebniskennzahlen veröffentlichen die Franzosen in den Q1- und Q3-Mitteilungen traditionell leider nicht. Für das Schlussquartal zeigt sich der Vorstand optimistisch. Konkret greifbare Prognosen werden allerdings nicht genannt. headtopics.com

Fazit: Hermès hält sich deutlich besser als die Konkurrenz. Dies zeigt sich auch am Aktienkurs. Trotz des jüngsten Rückgangs notiert die Hermès-Aktie auf Jahressicht gut 30 % im Plus. Die LVMH-Aktie hat ihre Gewinne dagegen fast komplett eingebüßt und der Anteilsschein von Kering hat sogar rund 20 % an Wert verloren. Das jüngst veröffentlichte Research diverser Banken attestiert der Hermès-Aktie noch Potenzial.

