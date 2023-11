umgestürzte Bäume blockieren Schienennetz

Betroffen waren die Linien RE12, RE14, RE22, RE47, RB 24, RB 28, S7 und S23. Die Sperrungen sollten gegen 09.00 Uhr wieder aufgehoben werden.und Mönchengladbach war am Morgen nur eingleisig befahrbar. Auch hier wurde mit Verspätungen und Teilausfällen gerechnet. Betroffen waren die Linien RE8, RE13, RE42, RB33 und RB35.

NWNEWS: Erste Hilfskonstruktion für den Zugverkehr in der Brückenbaustelle in Bad OeynhausenDie Bahn hat begonnen, die ersten Behelfsbrücken über der Herforder Straße einzubauen. Ab Dezember soll der Zugverkehr wieder ohne Einschränkungen laufen.

BILD: Preise für Weihnachtsbäume in Deutschland steigenDer Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger geht davon aus. Der Preisrahmen für Nordmanntannen liegt bei 21 bis 29 Euro pro laufenden Meter. Im Jahr 2022 kostete der Meter in der Spitze gut einen Euro weniger. Die Preise steigen auch bei Weihnachtsbaumproduzent Hardi Busche, der im Harz Anbauflächen bewirtschaftet. "Wir hatten sehr wüchsiges Wetter, die Bäume stehen gut im Saft", sagt Busche. Der Verkäufer rechnet mit einer Preissteigerung von etwa fünf Prozent. "Der Meter Nordmanntanne wird etwa 22 Euro kosten." In teuren Großstädten wie München, Hamburg oder Berlin dürfte der Preis deutlich darüber liegen. Für Städter empfiehlt es sich, für den Weihnachtsbaumkauf ins Umland zu fahren. Heinz Joachim vom Christbaumland Pülzig (Sachsen-Anhalt) hält die Preise stabil. "Bei mir wird nichts teurer", kündigte der Rentner mit Nebenerwerb an. "15 Euro der Meter." Auf zwei Hektar wachsen im Coswiger Ortsteil Pülzig Weihnachtsbäume. "Bei uns wird selbst geschlagen oder selbst gesägt." Das sei jedes Jahr an den Adventswochenenden so was wie ein Familienfest. Etwa fünf Prozent der verkauften Bäume werden im Rahmen der Waldbewirtschaftung direkt aus dem Wald entnommen, meist Fichten, Weißtannen und Kiefern. Da der Baumbedarf zum Fest aber nicht vollständig von deutschen Anbietern gedeckt werden kann, werden jedes Jahr Millionen Bäume importiert: 2021 waren es rund 2,4 Millionen Weihnachtsbäume.

WESERKURIER: TuSG Ritterhude bleibt das Maß der Dinge in der Tischtennis-Verbandsliga der DamenDie TuSG Ritterhude bleibt in der Tischtennis-Verbandsliga der Damen weiterhin das Maß der Dinge und darf von der Herbstmeisterschaft träumen.

MEINMMO: Woche 11 der Saison der Hexe und Festival der VerlorenenDie Woche 11 der Saison der Hexe und das Festival der Verlorenen stehen bevor. Erfahrt, was euch in den nächsten 7 Tagen erwartet und welche Belohnungen es gibt. Außerdem gibt es die Mission 'Mühe und Ärger' zu erfüllen.

TAGESSPIEGEL: Farbanschlag der „Letzten Generation“ : Beseitigung der Farbe an der Weltzeituhr in Berlin kostet 14.000 EuroDie Beseitigung der Farbe an der Berliner Weltzeituhr am Alexanderplatz war mit einigem Aufwand verbunden - und mit einigen Kosten. Die Mechanik der Uhr ist aber unbeschädigt.

TAGESSPIEGEL: Die zentralen Aussagen der Grünenspitze zur Migration: Der Vorschlag der GrünenEinen „demokratischen Grundkonsens in der Migrationspolitik“ fordern Grünen-Chefin Lang und Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Doch die Union reagiert ablehnend.

