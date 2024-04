Umgang mit dem iranischen Regime : Verlogene Solidarität Es sind die Reaktionen der deutschen Politik auf Irans Angriff auf Israel , die erschrecken. Das Regime hat seinen Vernichtungswillen nie verhehlt.In der deutschen Politik scheint man überrascht zu sein. „Heute Nacht hat der #Iran sein wahres Gesicht gezeigt“, schrieb die FDP-Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger am Sonntag auf X .

Seit 1979 protestieren unzählige Menschen im Iran gegen das Regime. Sie erleiden Tod, Folter und Gefängnis, weil sie sich wünschen, dass sie und ihr Land endlich frei sein mögen von dieser brutalen Diktatur. In dieser Diktatur werden Frauen und Kinder systematisch vergewaltigt, politische Gefangene zu Zehntausenden massakriert, junge Menschen verfolgt und hingerichtet. Die Revolutionsgarden der Islamischen Republik üben seit Jahrzehnten weltweit Terroranschläge aus.

All das wissen deutsche Politiker:innen. Und zwar auch dank vieler Menschen im Iran, die tagtäglich ihr Leben riskieren, um Informationen über das Regime an das Ausland zu geben. In Deutschland legen eine Vielzahl an Aktivist:innen, ebenfalls seit Jahren, Zeugnis über die Verbrechen des Regimes ab. Sie weisen gegenüber der Politik unermüdlich auf die Gefahren hin, die von den Revolutionsgarden ausgehen.

